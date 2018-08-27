МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Главным финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг назначен советник председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной Юрий Воронин, сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Одна из важных деталей, когда мы обсуждали этот проект с банковскими ассоциациями, со страховыми компаниями это роль личности в этом процессе, это роль главного финансового уполномоченного. Это должен быть человек, который будет равноудалён от финансового сектора, от политических, текущих интересов, которые присутствуют на рынке. У него должна быть кристальная репутация, отличное образование, хорошие менеджерские качества, потому что это проект серьезный. Нам удалось найти такого человека. Эльвира Сахипзадовна (глава ЦБ Набиуллина — ред.) предложила президенту РФ, президент согласовал. Я представляю Юрия Воронина", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Первый зампред ЦБ уточнил, что Воронин вступит в новую должность с 3 сентября, со дня вступления в силу закона.

Закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" определяет, в частности, правовой статус финансового омбудсмена, который будет рассматривать обращения потребителей об удовлетворении требований имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям, и устанавливает порядок досудебного урегулирования споров между финансовыми организациями и их клиентами, а также правовые основы взаимодействия финансового омбудсмена с ними.

СУТЬ ЗАКОНА

Закон предусматривает поэтапное введение обязанности исполнять решение финансового уполномоченного для разных секторов финансового рынка: страховые организации в части ОСАГО (и других "моторных" видов страхования) — с 1 июня 2019 года, страховые организации в части остальных видов страхования (кроме ОМС) — с 28 ноября 2019 года, микрофинансовые организации — с 1 января 2020 года, кредитные организации, КПК, ломбарды, НПФ — с 1 января 2021 года.

При этом добровольно финансовые организации могут присоединиться к системе финансовых уполномоченных уже через 90 дней после вступления в силу закона. Такое присоединение будет учитываться при осуществлении Банком России поведенческого надзора.

Обращения граждан будут рассматриваться бесплатно, однако подача обращения профпосредником осуществляется на платной основе. На рассмотрение спора законом установлен срок в 15 рабочих дней с момента передачи обращения финансовому уполномоченному.

При этом в спорах есть ограничения: рассматриваются лишь имущественные споры граждан с финорганизациями, лимит заявляемых гражданами требований в рамках одного спора — до 500 тысяч рублей (имущественные споры по ОСАГО рассматриваются вне зависимости от суммы).

Банк России будет вести реестр финорганизаций, сотрудничающих с финансовым уполномоченным. Закон (после вступления в силу по секторам) запрещает финорганизациям работу с физлицами, если организация отсутствует в этом реестре.

По представлению главного уполномоченного совет директоров Банка России назначает необходимое число финансовых уполномоченных, специализирующихся на конкретных сегментах финрынка. Для предварительной проработки наиболее важных вопросов будет создан экспертный совет. Высшим органом управления будет являться совет службы финансового уполномоченного, сформированный из представителей саморегулируемых и общественных организаций, Банка России и правительства. Финансовые уполномоченные независимы в принятии своих решений.

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Закон обязывает финансовые организации рассмотреть претензию гражданина по существу и постараться ее решить. Поэтому граждане должны сначала обратиться за урегулированием спора в саму финорганизацию. Они же должны направить отчёт гражданам не позже 15 рабочих дней для претензий, поданных в течение полугода с момента возникновения спора в электронном виде, и 30 рабочих дней для остальных случаев.

Если ответ финорганизации не удовлетворит гражданина, он обращается к финансовому уполномоченному. В свою очередь финансовый уполномоченный уведомляет об этом организацию и даёт шанс ещё раз договориться с заявителем. При отсутствии согласия сторон финансовый уполномоченный выносит решение в течение 15 рабочих дней. Решения уполномоченного будут обязательны для исполнения.

В случае же несогласия с решением финансового уполномоченного любая из сторон спора вправе обратиться в суд.

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЦЕЛЬ

На первом этапе служба финансового уполномоченного финансируется Банком России. Затем источником финансирования будут взносы финорганизаций, размер которых будет зависеть от числа проигранных споров, полноты и своевременности исполнения решений.

Финансовые организации, которые урегулируют разногласия с потребителем до его обращения к уполномоченному или до вынесения решения, будут освобождены от платы за рассмотрение спора или заплатят ее в минимальном размере.

Целью закона является снижение числа споров за счёт комплексного воздействия на финрынок, в том числе судебных, а также повышение доверия потребителей к финансовому рынку.

По данным судебного департамента Верховного суда, в 2016 году в суды поступило более 420 тысяч исков по ОСАГО, в 2017 году — более 390 тысяч таких исков. По мнению ЦБ, через несколько лет после начала работы финансового уполномоченного это число может снизиться в несколько раз.