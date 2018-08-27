ЯЛТА, 27 авг — ПРАЙМ. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ, Крым) планирует в течение одного-двух кварталов открыть пять отделений на материковой части страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми и в Ставрополье, сообщил журналистам председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

"Мы выходим за пределы Крыма и Краснодарского края и достаточно активно будем развиваться. Будем открывать ряд офисов там, где находятся наши клиенты. Мы видим целый пласт клиентов, с которыми мы можем плотно поработать", — сказал Якунин.

СЛЕДОМ ЗА КЛИЕНТОМ

"Мы идем следом за бизнесом. Первые точки мы откроем в этом году, первый зарплатный проект у нас будет в этом году. Мы идем за клиентом. Нет цели сейчас, чтобы "бодаться" с крупными федеральными игроками. Отделения пока будем брать в аренду", — рассказал председатель совета директоров.

По его словам, в планах банка пока значится открытие только пяти отделений. Дальше банк будет ориентироваться на своих клиентов.

"Мы обозначили Ставрополье, Ростов, Санкт-Петербург, Пермь — мы там финансируем строительство большого инфраструктурного проекта, будем дальше предлагать зарплатные проекты этим клиентам. У нас нет задачи в 100 раз вырасти, мы растем органически и смотрим на тот риск, который принимаем", — пояснил Якунин.

Топ-менеджер отметил, что на материк банк намерен выходить через дистанционные каналы. "Для того чтобы большую тяжелую сетку не строить, там будут только опорные точки", — сказал он.

МНЕНИЕ АНАЛИТИКА

Ужесточение санкций делает опасным для банков обслуживание финансовых потоков крымских предприятий, отмечают эксперты.

"Поэтому разумно расширить финансовую инфраструктуру, специализирующуюся на обслуживании крымских предприятий и обладающую иммунитетом по отношению к санкциям, на территорию всей страны", — прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

При этом он отметил, что за период с апреля 2014 года по 1 августа 2018 года активы РНКБ выросли в 76,5 раза — с 2,2 миллиарда рублей до 164,8 миллиарда рублей.

В настоящее время из-за угрозы санкций в Крыму работают всего несколько российских банков. Основными игроками на полуострове являются банк "Россия" и РНКБ.

РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100-процентным государственным участием.