МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка в понедельник могли испытывать сложности с проведением операций по картам; проблема коснулась менее 2% операций и уже решена, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Часть клиентов Сбербанка в понедельник утром сообщила о том, что испытывает проблемы при попытке проведения операций с банковскими картами. В частности, клиенты испытывали сложности с переводом средств.

"Масштабного сбоя не было. Сегодня в течение нескольких минут клиенты Сбербанка могли испытывать сложности с проведением операций по картам. Проблема коснулась менее 2% операций. В настоящее время все системы Сбербанка работают в штатном режиме", — прокомментировали в банке.

Последний раз Сбербанк сообщал о сбое в работе систем 15 августа. Тогда некоторые клиенты Сбербанка по техническим причинам испытывали трудности при входе в мобильное приложение "Сбербанк Онлайн".