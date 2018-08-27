МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендует финансовым организациям не использовать при продвижении своих услуг факт участия государства в их капитале как конкурентное преимущество, следует из совместного письма регуляторов финорганизациям.

Эта рекомендация распространяется и на финансовые организации, входящие в группы компаний с госучастием. Целью документа является реализация указа президента РФ по развитию конкуренции.

"В целях соблюдения принципа равных условий осуществления деятельности финансовых организаций Банк России и ФАС России не рекомендуют финансовым организациям при распространении информации о своих услугах, в том числе рекламного характера… указывать в качестве преимущества или иным образом привлекать внимание потребителя к факту наличия государственного участия", — говорится в письме, размещенном на сайте регуляторов.

Исключениями являются случаи, когда такая информация раскрывается во исполнение требований законодательства или с указанием на документально подтвержденные прямые гарантии или поручительства со стороны РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, госкорпораций, госкомпаний или Банка России.

ФАС в свою очередь в комментарии к письму отмечает, что служба будет уделять повышенное внимание распространяемой финорганизациями информации и изучать ее на предмет наличия признаков недобросовестной конкуренции в случае ее использования в некорректной форме.

О том, что ФАС хочет запретить использование в рекламе финансовых услуг банков информацию о государственном участии в их капитале в начале апреля сообщал замглавы службы Андрей Кашеваров. Тогда он отмечал много случаев, когда банки в рекламе обещают "лучшее предложение", основываясь на госучастии в их капитале. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что доля госбанков на российском рынке составляет 66,2%.