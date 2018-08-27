МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. В Минфине готовят поправки к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (115-ФЗ). В частности, Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил министерству ввести обязанность для кредитных организаций сообщать клиентам обо всех фактах отказа в проведении операций с указанием причин. Сейчас информировать о причинах отказа — это право банка, но не обязанность.

Поправки в закон должны избавить добросовестных клиентов банков от попадания в "черный" список отказников. Черные списки ЦБ рассылает банкам с июня 2017 года. В список попадают клиенты, которым банки отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрения в нарушении 115-ФЗ.

"Черный" список создал много трудностей для клиентов банков и вызвал массовые протесты.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что информирование клиентов банков о причинах ограничения операций и блокировки счетов необходимо. По их мнению, такие поправки в антиотмывочный закон давно назрели и будут полезны клиентам и банкам.

ПРАВО ЗНАТЬ…

Поправки в закон 115-ФЗ в части информирования клиентов о включении в список отказников назрели давно и являются актуальными, считает доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов. По его словам, практика отказов клиентам в открытии счета показала, что существует злоупотребления со стороны кредитных организаций, особенно со стороны крупных банков.

"К сожалению, часто добросовестные клиенты банков попадают в "черный" список отказников совершено случайно, и самое плохое в этой ситуации заключается в том, что люди даже не подозревают, что они попали в некий "черный" список. Эта проблема касается не только физических лиц, но и юридических", — говорит Бадалов.

Подобные изменения назрели, поскольку кредитные учреждения имеют право информировать клиентов, но совершенно не обязаны это делать в случае, если они по каким-то причинам приостанавливают операции, либо отключают какие-то сервисы, отмечает аналитик "Финам" Алексей Калачев.

По его словам, чтобы снизить свои кредитные риски банки блокировали операции по клиентским счетам даже в том случае если клиент, к примеру, проходил свидетелем по какому-то уголовному делу, связанному с экономическими нарушениями.

Кроме того, по 115-ФЗ очень часто блокировали операции, имеющие признаки отмывания денег, например, операции, не имеющие экономической целесообразности.

"Человек, к примеру, завел деньги на счет и в тот же день вывел. Автоматом считается, что это признак отмывания денег и банк может приостановить операции. Но у человека могли быть вполне объективные обстоятельства для такого перевода, например, смерть родственника или срочная покупка квартиры, на которую он откладывал деньги. Такие ситуации возникали довольно часто. По внешним признакам есть какое-то нарушение, а фактически его нет. Но в силу того, что клиента не информировали, он был лишен возможности выстроить свою защиту и оправдаться", — говорит Калачев.

В марте этого года в 115-ФЗ были внесены поправки, которые ввели механизм двухуровневой реабилитации клиентов, у которых банк заблокировал счета. Механизм предполагает, что клиент может сначала оправдаться перед банком, а если не получится — обратиться в межведомственную комиссию.

Однако, практика показала, что механизм не работает, поскольку клиенты банков часто не понимают, что случилось с их счетом.

На текущий момент межведомственная комиссия в составе представителей Банка России и Росфинмониторинга по сути не может рассмотреть заявки от банковских клиентов в рамках второго этапа реабилитации, поскольку зачастую не пройден ее первый этап, поясняет младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина.

По ее словам, банки пользуются отсутствием в 115-ФЗ нормы об информировании клиента в рамках отказа в совершении операции, чтобы не проводить первый этап реабилитации, который достаточно трудозатратен для банка. А в отсутствие информации о конкретных причинах отказа в проведении операции клиент не имеет возможности предоставить необходимый пакет уточняющих и подтверждающих документов в банк, что тормозит весь дальнейший процесс реабилитации.

…И ПРАВО ОСПОРИТЬ

С внесением изменений в законодательство практика злоупотреблений со стороны банков должна свестись к минимуму, считает Бадалов. По его словам, клиент будет получать официальное уведомление о том, что ему отказано в открытии счета или в обслуживании в банке.

"Инициатива, безусловно, в пользу клиентов банков", — говорит эксперт. По его мнению, есть определенное лукавство, когда банки заявляют, что такая поправка в закон существенно затруднит им жизнь.

"Дело в том, что прежде чем отказать клиенту в обслуживании уполномоченным сотрудником банка готовится мотивированное суждение об отказе в работе с клиентом. Получается, что такая работа банками уже проводится, просто информация до клиентов не доводится, а с введением поправок, информирование клиентов должно стать обязательным. Конечно, нельзя исключать ситуации, когда отказ клиенту формируется автоматически по формальным критериям, вот именно против формализма и будет направлены изменения, теперь банки должны будут мотивировать свои отказы достаточными аргументами", — поясняет Бадалов.

При этом он допускает, что после принятия поправок у банков могут возникнуть определенные проблемы с клиентами, которые заслуживают попадание в список отказников.

"Недобросовестные клиенты могут использовать письменный ответ об отказе в обслуживании как инструмент шантажа банков и пойти с отказом в суд, но такой вариант развития событий не должен быть массовым, скорее будут единичные случаи", — говорит Бадалов.

По мнению Калачева, Минфин скорее всего рассмотрит предложения НСФР, поскольку они востребованы в том или ином виде. В случае принятия поправок в закон у клиентов будет возможность в обязательном порядке и в установленные сроки получить информацию о том, почему по его счету не проводятся операции или отключен какой-то из сервисов. Клиент будет иметь возможность защищать свою позицию и предъявить доказательства того, что он не виновен, считает аналитик.

"Для клиентов это выгодно. Для банков это тоже снижает количество ненужных проблем, связанных с разбирательствами с судебными исками. Это шаг в сторону более прозрачного и более цивилизованного рынка. Поэтому, в данном случае все стороны должны быть заинтересованы в принятии поправок. Недобросовестные плательщики в любом случае могут быть отловлены, а защита добросовестных улучшится", — говорит Калачев.

Если от банков в рамках информирования потребуется давать развернутый ответ с привлечением юристов, то это может потребовать дополнительных трудовых ресурсов, а также увеличить длительность процесса реабилитации, считает Кожекина.

"Поэтому, для упрощения процедуры, вероятно, более целесообразен вариант краткого информирования клиента в формате индикаторов, которые превысили установленный порог по конкретной операции и привели к ее блокированию. В таком случае, клиент сможет предоставить необходимые, подтверждающие документы с помощью собственного штата юристов, либо при необходимости самостоятельно обратиться к юристам для подготовки аргументированного ответа для банка", — пояснила эксперт.