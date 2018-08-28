МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Совет НПФ "Благосостояние" 24 августа принял решение ввести в состав учредителей фонда два банка — Газпромбанк (ГПБ) станет его основным акционером, еще одним новым совладельцем будет Россельхозбанк (РСХБ), нынешний крупнейший учредитель НПФ, ОАО РЖД, сохранит в нем 25% минус 1 акцию, пишет во вторник газета "Коммерсант".

По словам двух источников издания, знакомых с решениями совета, после акционирования фонда доля ГПБ в его капитале составит 50% плюс 2 акции, РСХБ — 25% минус 1 акция. Доля нынешнего крупнейшего учредителя фонда — РЖД — после акционирования сократится до 25% минус 1 акции. По словам еще одного собеседника, решение об акционировании фонда будет принято на следующем заседании совета "Благосостояния".

Согласно закону, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), осуществляющие обязательное пенсионное страхование (ОПС), до 1 января 2016 года должны были быть преобразованы в акционерные общества или ликвидированы. НПФ, не осуществляющие деятельность в качестве страховщика по ОПС, обязаны это сделать до 1 января 2019 года.

В числе организаций, внесших взносы в совокупный вклад учредителей НПФ "Благосостояние", указаны ОАО "РЖД", общественная организация "Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей" и другие. Первый замгендиректора РЖД Вадим Михайлов в апреле 2018 года говорил, что РЖД прорабатывают варианты судьбы подконтрольного НПФ "Благосостояние". Ряд СМИ с ссылкой на источники писали, что РЖД планируют продать контрольный пакет в НПФ.

В начале августа заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков сообщил журналистам, что РЖД направили в правительство РФ документы для одобрения решения об акционировании НПФ "Благосостояние", но говорить о продаже рано.

В пенсионном фонде, ГПБ, РСХБ и РЖД не ответили на запрос издания.