МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. ВТБ в январе-июле 2018 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 115,2 миллиарда рублей, сообщает банк.

В июле чистая прибыль банка составила 16,7 миллиарда рублей, также увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении. Чистые комиссионные доходы составили 54,3 миллиарда рублей за семь месяцев и 8,2 миллиарда рублей в июле, увеличившись на 6,7% и на 5,1% соответственно.

Чистые процентные доходы составили 279,2 миллиарда рублей за январь-июль и 41,1 миллиарда рублей в июле, увеличившись на 4,6% и 3,3% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые операционные доходы до создания резервов за семь месяцев и в июле выросли на 14,6% и 15,6% соответственно.

Совокупные расходы группы на создание резерва под кредитные убытки и прочие резервы составили 80,8 миллиарда рублей за семь месяцев (минус 12,2%) и 11,8 миллиарда рублей в июле (минус 26,3%). Стоимость риска составила 1,5% за январь-июль против 1,6% годом ранее и 1,1% в июле против 2%.

Совокупные активы группы ВТБ по состоянию на 31 июля 2018 года составили 13,449 триллиона рублей, снизившись на 1,7% в июле и увеличившись на 3,9% с начала года. Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 0,9% в июле и на 4,7% с начала года, до 10,299 триллиона рублей. Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 0,6% в июле и на 2,7% с начала года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 1,7% в июле и на 10,4% с начала года.

Средства клиентов снизились на 2,5% в июле и выросли на 4,9% за семь месяцев, до 9,594 триллиона рублей по состоянию на 31 июля 2018 года. Средства юрлиц снизились на 4,9% в июле и на 0,6% с начала года, средства физлиц увеличились на 1% и на 13,3% соответственно.