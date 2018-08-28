МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Задолженность банка "Траст", на базе которого создается банк непрофильных активов, перед ЦБ РФ за июль выросла на 869,6 миллиарда рублей, или в 3,2 раза, до 1,3 триллиона рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации, размещенная на сайте Банка России.

Активы "Траста" на 1 августа 2018 года составили 1,4 триллиона рублей, тогда как до санации банка, начавшейся 22 декабря 2014 года, они составляли 291,3 миллиарда рублей (на 1 декабря 2014 года), прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Задолженность банка "Траст" перед ЦБ на 1 августа 2018 года сформирована депозитом на сумму 1,3 триллиона рублей на срок свыше трех лет, пояснил эксперт. "Рекордный рост задолженности банка "Траст" перед ЦБ вызван присоединением "Рост банка", завершившегося 2 июля 2018 года. Долг "Рост банка" перед ЦБ на 1 июля 2018 года составил 807,8 миллиарда рублей. Активы и пассивы "Рост банка" перешли к банку "Траст", — сказал Осадчий.

Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) 13 июня 2018 года прекратил исполнять функции временной администрации по управлению банком "Траст". Собственные средства (капитал) банка "Траст" на 1 августа составили минус 673,1 миллиарда рублей, уменьшившись за июль на 448,4 миллиарда рублей. Это изменение связано с присоединением "Рост банка", собственные средства (капитал) которого на 1 июля 2018 года составили минус 436,4 миллиарда рублей.

Убыток банка "Траст" за январь – июль 2018 года составил 62,2 миллиарда рублей, за 2017 год – 145,2 миллиарда рублей.

В начале апреля зампред ЦБ Василий Поздышев рассказал, что на базе банка "Траст" будет создан банк плохих и непрофильных активов, который будет работать как фонд прямых инвестиций. Регулятор ожидает, что Банк непрофильных активов полностью сформируется к концу текущего года. По последним данным, которые Поздышев сообщил в интервью РИА Новости, санируемые регулятором банки передают в новый фонд активы на 2,1 триллиона рублей. В настоящее время 99,9% акций банка "Траст" принадлежат ЦБ РФ.