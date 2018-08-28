МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает ввести административную ответственность за сделки с иностранными инвесторами, совершенные несмотря на запреты правительственной комиссии по иностранным инвестициям; если проект будет будет принят, штраф для юридических лиц может составить до двух миллионов рублей.

Соответствующий проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как поясняет ФАС, на данный момент административная ответственность предусмотрена только за непредоставление ходатайств, уведомлений, сведений в ФОИВ, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Таким образом, ответственность за совершение запрещенных законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" действий отсутствует.

"Предлагаемой проектом статьей Кодекса предусматривается введение административной ответственности за осуществление сделок, иных действий, запрещенных законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций на территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 19.8.2 Кодекса, в виде административного штрафа в отношении физических лиц – в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц — от 1 миллиона до 2 миллионов рублей",- говорится в пояснительной записке.

"Указанные пределы ответственности для физических лиц превышают общие границы штрафа в размере, не превышающем пяти тысяч рублей, установленные в статье 3.5 Кодекса, что потребует внесения соответствующего дополнения в указанную статью Кодекса. При этом размер предлагаемой проектом ответственности не может считаться чрезмерным и необоснованным, принимая во внимание, что совершение незаконной сделки, иного действия по установлению контроля над стратегическим обществом влечет за собой более тяжкие последствия, чем непредставление в уполномоченный орган ходатайств, уведомлений, сведений",- подчеркивает ФАС.

За последнее на данный момент предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в отношении граждан – в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.