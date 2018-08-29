МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов (БНА) может произвести обмен активами с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), если это будет экономически оправданное действие, заявил в интервью агентству "Прайм" председатель правления банка "Траст" Александр Соколов.

На базе "Траста" в России создается Банк непрофильных активов, который соберет в себе плохие и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. По словам Соколова, БНА до конца года консолидирует активы на 2,1-2,2 триллиона рублей.

Глава АСВ Юрий Исаев в мае сообщил, что госкорпорация хотела бы передать часть активов ликвидируемых банков в БНА. Он уточнил, что схема могла бы работать так, что БНА передает в АСВ плохие активы, а АСВ в банк – жизнеспособные активы ликвидируемых банков.

"Обмен активами – это абсолютная стандартная практика работы с проблемной и непрофильной задолженностью. Я не вижу никаких противоречий с данной позицией. Если это будет экономически оправданное действие, оно будет сделано", — ответил Соколов на вопрос о возможности обмена активами с АСВ.

Он уточнил, что для ликвидации активов и для работы с ними банк будет привлекать на принципах аутсорса разные компании, включая коллекторов.

"У нас есть абсолютно рыночный подход, как с аутсорсинговой командой. Ты формируешь задачу, собираешь предложения участников и выбираешь лучшее по соотношению цена/качество. Никакого преференциального подхода не будет. Чисто рыночный принцип. Кто из контрагентов нам предложит обеспечить или помочь обеспечить по активу максимальную чистую текущую стоимость или объем возврата активов или их монетизацию, тот и получит контракт", — пояснил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.