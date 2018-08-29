МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ может предоставить возможность РЖД, "Россетям" и "Транснефти" заменить выплаты дивидендов инвестициями в инфраструктуру, пишет в среду газета "Коммерсант".

Правительство склоняется к тому, чтобы предоставить РЖД возможность не платить дивиденды по обыкновенным акциям, ограничившись выплатами по префам, но направлять свободную прибыль на финансирование инвестпроектов, пишет в среду газета. Группа вынесет на рассмотрение бюджетной комиссии предложение о "долгосрочных решениях" по дивидендной политике РЖД, которые, в частности, предусматривают направление всей чистой прибыли на развитие железных дорог.

Речь идет о мероприятиях комплексного плана модернизации, программе развития РЖД до 2025 года. При этом из бюджета будет исключена господдержка инвестпрограммы РЖД, сообщается со ссылкой на протокол заседания рабочей группы по бюджетным проектировкам. Но РЖД дело может не ограничиться, ссылается издание на поручение Минэкономразвития, Минфину, Минтрансу, Минэнерго и ФАС по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа.

Ведомства до 5 сентября должны согласовать свои предложения по "совершенствованию дивидендной политики" федеральных инфраструктурных монополий с учетом "безусловного финансового обеспечения" их инвестпрограмм. Темой совещания было логистическое обеспечение экспорта угля. Поручение следует рассматривать с точки зрения инфраструктурного обеспечения развития этого сектора, пояснил изданию источник в госорганах.

Другой федеральный чиновник подтвердил газете, что предложение будет проработано по всем инфраструктурным компаниям, в том числе по "Россетям" и "Транснефти", но вопрос будет упираться в позицию Минфина. В Минфине запрос издания перенаправили в профильное Минэкономразвития, там и в Минтрансе сообщили, что вопрос прорабатывается. В Минэнерго, ФАС и РЖД комментариев не предоставили.

В "Транснефти" газете заявили, что не знают, обсуждались ли дивиденды компании на совещании у вице-премьеров. В "Россетях" газете не ответили.