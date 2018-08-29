МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Контроль в ФГ "Будущее", которой принадлежат четыре негосударственных пенсионных фонда "Будущее", "Телеком-Союз", "Социальное развитие" и "Образование", перейдет компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I), в настоящее время ведутся соответствующие переговоры, говорится в сообщении НПФ "Будущее".

"В настоящее время ведутся переговоры о переходе контроля в отношении ПАО "ФГ Будущее", которому принадлежат НПФ "Будущее", НПФ "Телеком-Союз", НПФ "Социальное развитие" и НПФ "Образование" компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) в рамках урегулирования задолженности компании O1 Group по кредиту, полученному от Московского кредитного банка", — говорится в сообщении.

Качество активов на балансе НПФ группы "Будущее" существенно ухудшилось за последний год, в том числе, в связи с санацией банков ФК "Открытие" и Промсвязьбанка. Выбор компании Riverstretch обусловлен в первую очередь наличием у Riverstretch большого профессионального опыта работы со сложными и проблемными активами, отмечается в сообщении.

В настоящий момент компания Riverstretch совместно с менеджментом ПАО "ФГ Будущее" и НПФ разрабатывает детальную стратегию улучшения качества активов на балансе фондов с целью увеличения доходности для застрахованных лиц.

"Безусловно, в течение последнего года фонд испытывал трудности с активами. Однако, как мы уже говорили ранее, управляющая команда фонда уже начала ребалансировать портфель с целью повышения эффективности инвестиционной стратегии фонда, актуализация инвестстратегии будет продолжена после перехода контроля в отношении ПАО компании Riverstretch. В настоящий момент фонд, обладающий одной из крупнейших клиентских баз, сосредоточен на развитии сервисов для клиентов и повышении качества обслуживания", — сказала генеральный директор НПФ "Будущее" Мария Калинкина, чьи слова приводятся в сообщении.