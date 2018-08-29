МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по МСФО по итогам первого полугодия 2018 года выросла в 1,5 раза в годовом выражении и составила 11,7 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Чистая маржа выросла на 36% и составила 28,2 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения увеличилась в 1,5 раза, до 15,2 миллиарда рублей. Рентабельность капитала увеличилась до 69,3% с 46,1% год назад. Чистая процентная маржа составила 24,7% против 25,7% в первом полугодии 2017 года.

Совокупные активы увеличились на 11% и составили 287,2 миллиарда рублей, общий объем кредитного портфеля увеличился на 14%, до 189,5 миллиарда рублей, объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 17,3% и составил 152,2 миллиарда рублей. Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась с начала года до 12,1% с 13,4%. Объем средств на счетах клиентов вырос на 16% и достиг 207,7 миллиарда рублей. Объем собственных средств увеличился на 8,1% и составил 34,7 миллиарда рублей.

Группа также подтвердила прогноз по чистой прибыли по итогам 2018 года. Согласно нему, ожидаемый уровень чистой прибыли составит не менее 24 миллиардов рублей. Кроме того, ожидаемый прирост кредитного портфеля за вычетом резервов превысит 25%, ожидаемая стоимость риска составит приблизительно 7% по стандартам МСФО 9, ожидаемая стоимость фондирования составит около 6-7%, говорится в сообщении.

"В первом полугодии 2018 года группа показала сильные результаты: получена чистая прибыль на уровне 11,7 миллиарда рублей, что стало возможным благодаря трем основным составляющим нашей бизнес-модели — потребительскому кредитованию, комиссионному доходу и нефинансовым услугам. За этот период рентабельность капитала увеличилась до 69,3%, подтвердив статус группы в качестве одного из самых прибыльных банков в мире", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Тинькофф банка" Оливера Хьюза.