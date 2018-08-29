МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк", в которую входят ABH Financial, АО "Альфа-банк" и дочерние компании, по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 658 миллионов долларов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Объем чистого процентного дохода увеличился на 27,2%, до 996 миллионов долларов. Показатель чистой процентной маржи (NIM) вырос до 4,9% с 4,4%.

Чистый комиссионный доход увеличился на 10,9% и составил 439 миллионов долларов. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов составила 30,8%. Как отмечает банк, ослабление рубля на 9% в первом полугодии оказало влияние на динамику балансовых показателей банковской группы за этот период. Совокупные активы группы выросли на 0,8% по сравнению с началом года и составили 45,082 миллиарда долларов по состоянию на 30 июня 2018 года.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 3,2%, до 29,475 миллиарда долларов. Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,1%, до 24,409 миллиарда долларов, розничный кредитный портфель — на 14,9% и составил 5,066 миллиарда долларов.

Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.