МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Руководство банка "Возрождение" не ожидает, что третьи стороны и внешние события повлияют на возможность закрытия сделки по его покупке банком ВТБ, говорится в отчете "Возрождения" по МСФО за первое полугодие.

В середине августа ВТБ сообщил, что достиг договоренностей с Bonum Capital о приобретении банка "Возрождение". Госбанк намерен приобрести не менее 75% акций. Сделку планируется закрыть в сентябре.

"Руководство банка не ожидает, что третьи стороны и внешние события повлияют на возможность закрытия данноий сделки", — говорится в сообщении "Возрождения".

Сейчас основным владельцем банка "Возрождение" является Дмитрий Ананьев. Ранее он вместе с братом Алексеем контролировал Промсвязьбанк. После объявления о санации последнего контрольный пакет "Возрождения" был выставлен на продажу.