МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО в первом полугодии выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,8 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход увеличился на 26,2%, составив 5,9 миллиарда рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 15,1%, до 1,9 миллиарда рублей.

Активы кредитной организации с конца прошлого года снизились на 1,9% и составили 487 миллиардов рублей, обязательства — на 5,3%, до 397,1 миллиарда рублей.

"Уралсиб" предоставляет розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в семи федеральных округах и 46 регионах.