ЛОНДОН, 29 авг — ПРАЙМ. Высокий суд Лондона планирует 14 сентября вынести решение по апелляции Украины по решению относительно долга на 3 миллиарда долларов перед РФ, следует из материалов суда.

Заседание начнется в 10.30 (12.30 мск) в пятницу 14 сентября. Как ожидается, судья вынесет заключительное решение по апелляции украинской стороны на ранее принятое Высоким судом Лондона решение.

Слушания по рассмотрению апелляции Украины прошли 22-26 января в Лондоне.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов