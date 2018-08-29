МОСКВА, 29 авг — Прайм. Россельхозбанк ожидает получения прибыли по МСФО по итогам 2018 года, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Левин во время конференц-звонка с журналистами.

"По итогам года ожидаем положительный результат. Мы считаем, что мы операционно эффективны, и как обещали рынку, акционерам, инвесторам, прессе — будем положительными. Не планируем заработать десятки миллиардов рублей, но планируем быть положительными", — сказал Левин.

Прибыль Россельхозбанка за первое полугодие 2018 года по МСФО составила 215 миллионов рублей против убытка в 10,8 миллиарда рублей годом ранее.

РСХБ, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. Государство докапитализирует кредитную организацию ежегодно.