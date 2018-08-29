МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток банка "Пересвет" по МСФО в первом полугодии упал в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,7 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход составил 1,1 миллиарда рублей против расхода в 4,2 миллиарда рублей годом ранее. Чистый операционный доход составил 1,2 миллиарда рублей против расхода в 12,5 миллиарда рублей за первое полугодие 2017 года.

Активы кредитной организации выросли на 24,1%, составив 126,7 миллиарда рублей. Обязательства увеличились на 26,8% и составили 130,7 миллиарда рублей.

Банк России в октябре 2016 года назначил в банке "Пересвет" временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, а в апреле 2017 года объявил о решении начать процедуру финансового оздоровления "Пересвета" с применением механизма bail-in. Инвестором в рамках санации стал ВБРР, объем финансирования за счет кредита Центробанка составил 66,7 миллиарда рублей.