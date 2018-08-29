МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка в первом полугодии 2018 года снизилась на 10,7% — до 23,4 миллиарда рублей по МСФО, сообщает банк в среду.

"Чистая прибыль составила 23,4 миллиарда рублей в сравнении с 26,2 миллиарда рублей в первом полугодии 2017 года", — говорится в сообщении.

Чистый процентный доход банка в первом полугодии вырос на 8,6% и составил 69 миллиардов рублей.

Активы банка за этот период выросли на 10,5% — до 6,08 триллиона рублей. Объем розничных кредитов увеличился на 15,9% — до 451,1 миллиарда рублей, размер средств клиентов — на 8,5%, до 914,8 миллиарда рублей.

За полугодие чистая процентная маржа банка по МСФО снизилась на 0,2 процентного пункта — до 2,9%.

Показатель достаточности капитала вырос на 0,7 процентного пункта — до 13,3%. Отношение необслуживаемой задолженности (NPL) к размеру кредитного портфеля не изменилось, оставшись на уровне 2,5%.