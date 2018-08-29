МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток Бинбанка по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 7,1 миллиарда рублей против прибыли в 1,192 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета кредитной организации.

Чистые процентные доходы снизились в 13 раз, до 1,149 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 6,236 миллиарда рублей против прибыли в 950 миллионов рублей годом ранее.

Активы кредитной организации на 30 июня сократились на 31,6%, до уровня в 746,8 миллиарда рублей, обязательства — на 37,8%, до уровня в 634,1 миллиарда рублей.

Банк России в прошлом году взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. В начале февраля регулятор объявил о решении объединить Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих активов. В начале августа зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что Банк "Открытие" и Бинбанк завершат объединение в начале следующего года.