МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Генеральный директор госмопонолии РЖД Олег Белозеров в рейтинге Forbes, включающем сотню самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков в РФ, занял девятое место, следует из данных на сайте издания.

Forbes в четверг опубликовал новый рейтинг. Он состоит из 100 самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков. Первое место в нем занимает президент РФ Владимир Путин, второе — предправления Сбербанка Герман Греф, третье — предправления "Газпрома" Алексей Миллер, четвертое — главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, пятое — глава правительства РФ Дмитрий Медведев, шестое — гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, седьмое — председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, восьмое — директор ФСБ Александр Бортников.

"Олег Белозеров. Место в рейтинге: №9", — говорится на сайте Forbes.

Белозерову 48 лет. Он возглавил РЖД 20 августа 2015 года. До этого занимал пост первого заместителя министра транспорта РФ.