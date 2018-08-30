МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа по заявлению Промсвязьбанка (ПСБ) принял обеспечительные меры в виде ареста более 16 миллиардов принадлежащих негосударственному пенсионному фонду (НПФ) "Будущее" акций "Росгосстраха" стоимостью более 7 миллиардов рублей, следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления суда.

Окружной суд, рассмотрев кассационную жалобу ПСБ, отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые ранее отказали банку в принятии обеспечительных мер. В постановлении говорится, что арест на пакет принадлежащих НПФ "Будущее" акций "Росгосстраха" стоимостью более 7 миллиардов рублей наложен в пределах суммы исковых требований к этому НПФ — около 8,3 миллиарда рублей.

Обеспечительные меры приняты в рамках дела по иску ПСБ к трем НПФ, являвшимся ранее акционерами банка, их управляющим компаниям и компании Promsvyaz Capital B.V. экс-бенефициаров банка братьев Ананьевых. В иске банк требует признать недействительными сделки выхода трех НПФ — "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" — из капитала банка накануне объявления о его санации. Также Промсвязьбанк просит в порядке применения последствий недействительности сделок взыскать с ответчиков более 16 миллиардов рублей.