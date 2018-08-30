МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Если инициатива ФРГ по созданию независимого аналога системе SWIFT приобретет конкретные очертания, она будет интересна российским финансовым органам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В случае, если данная инициатива приобретет конкретные очертания, она, безусловно, представит интерес и для наших, российских финансовых органов", — заявила дипломат.

По ее словам, "идея отражает растущую озабоченность в Европе и в мире в целом в связи с раскручиванием американской санационной политики и применением США законодательных мер, которые имеют экстерриториальный характер".

На прошлой неделе глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС необходимо создать независимый аналог SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана. Позже он добавил, что работа над предложениями о создании независимых платежных систем в Европе уже начата, но это будет непросто.

SWIFT — Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Соучредителями системы являются 248 банков из 19 стран.