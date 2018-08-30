МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Представители компании "Конкорд управление активами", доверительного управляющего НПФ "Будущее", конечным бенефициаром которого является Борис Минц, и Промсвязьбанка заявили в арбитражном суде Москвы, что ведут переговоры по иску "Конкорда" к банку о взыскании более 13,8 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Стороны заявляют ходатайство об отложении судебного заседания, в том числе для того, чтобы заключить мировое соглашение", — сказал представитель ПСБ. Представитель истца данное ходатайство поддержал.

Компания "Конкорд управление активами" в своем иске требует взыскать с кредитной организации суммы размещенных в ней депозитов вместе с процентами по депозитам и процентами за пользование чужими денежными средствами. Суд также рассматривает встречный иск ПСБ о недействительности депозитных договоров. Арбитраж Москвы в четверг отложил слушания на 11 октября.