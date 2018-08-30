ГОРКИ, 30 авг-ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не поддерживает предложение министерства экономического развития по индексации тарифа ЖКХ, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Мы не поддерживаем это предложение", — сказал Артемьев.

Как ранее сообщили в Минэкономразвития, министерство предложило в связи с повышением НДС провести индексацию тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году. Первый этап должен быть проведен с 1 января 2019 года, повышение будет частичным — на 1,7%, с учетом повышения НДС с 18% до 20%. Второй этап должен быть проведен с 1 июля 2019 года. Здесь министерство предлагает провести индексацию на уровне 2,4%.

Артемьев объяснил, что в двух третях российских регионов тариф выше экономически обоснованного уровня, в отдельных случаях тариф может в 20 раз превышать этот уровень. И ФАС предлагает перевести излишек уровня тарифа в обязательные инвестиции. Минэнерго предлагает индексировать тарифы ЖКХ с января на 1,7%, с июля на 4% из-за роста НДС

"Направить эти деньги прежде всего на ремонты, чтобы уменьшить потери воды в трубах, улучшить очистные сооружения, то есть, экологическое состояние среды. То есть, заставить эти деньги, которые потребитель оплатил, вложить в дело. Уменьшить потери электричества, безопасность увеличить", — сказал он.

Также ФАС отмечает, что в оставшейся трети регионов, где тарифы занижены, их повышение ведомство считает целесообразным. "Поднимать всем — это абсурдная история. Поэтому нашим коллегам мы сейчас направим письма на эту тему", — подытожил Артемьев.