МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Финансовые органы России могут проявить интерес к альтернативной платежной системе по образцу SWIFT на фоне жесткой политики санкций со стороны США. Инициативу о создании такой системы озвучил министр иностранных дел Германии Хайко Маас 27 августа. По его словам, в Евросоюзе начата работа над предложениями по модернизации платежных каналов и систем, которые станут независимыми от действий американских партнеров.

Масс отметил, что активная санкционная политика Соединенных Штатов заставляет Европу готовить ответные действия. Внезапные и несогласованные санкции США против России, Китая и Турции вынуждают опасаться и других торговых партнеров Вашингтона, включая Германию и другие страны Евросоюза.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что инициатива Германии по созданию альтернативной платежной системы, безусловно, представляет интерес, если она приобретет конкретные очертания. Эта идея отражает растущую не только в Европе, но и во всем мире озабоченность действиями Соединенных Штатов, которые все чаще имеют экстерриториальный характер.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", предложение Хайко Мааса отражает, прежде всего, стремление Германии повысить значимость евро в системе международных расчетов и защитить себя от возможных санкций со стороны Соединенных Штатов. России альтернативная SWIFT система, безусловно, также была бы интересна, поскольку помогла бы снизить политические риски, связанные с непредсказуемостью действий Вашингтона. МИД: Инициатива по аналогу SWIFT будет интересна РФ, если приобретет очертания

Часть многоходовой комбинации

Заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев считает, что к заявлению главы немецкого МИД следует относиться очень осторожно. Оно пока не проработано даже в рамках Европейского сообщества. Тем более, что SWIFT– детище европейских банков.

"Эту систему создали европейские банки, а не американские. Это – система, которая обслуживает потребности Европы. Он высказал свою точку зрения, позицию. Это пока – некое предположение", — заявил эксперт.

Перспективы альтернативной системы зависят от того, какие решения будут приняты в рамках Европейского Союза. Германия не может решить этот вопрос самостоятельно, подчеркнул эксперт. Должно быть обсуждение этого проекта и директива ЕС. Лишь тогда создание системы станет возможным.

При этом инициатива министра иностранных дел Германии связана, скорее, не с потенциальным противостоянием США, а с желанием укрепить позиции евро. Новая система не будет противоречить SWIFT, но станет альтернативным способом обслуживания платежей. Возникнет конкуренция, и повысится роль европейской валюты.

"Я думаю, что основной смысл этого предложения – повысить удельный вес и роль евро в международных расчетах", — сказал эксперт.

Хандруев напомнил о конкуренции резервных валют, к которым можно отнести доллар США, евро, фунт стерлингов, китайский юань, канадский доллар, австралийский доллар, швейцарский франк и японскую иену.

"Зона, которую обслуживает евро, сейчас больше, чем, допустим, зона юаня или фунта. Это – вторая по влиянию валюта", — сказал эксперт.

По его словам, если рассматривать процесс конкуренции валют в исторической ретроспективе, можно отметить неуклонное снижение доли американского доллара с 1960-х годов в международных расчетах.

"Когда-то она составляла около 80%, а сейчас снизилась до 46-48% примерно", — сказал Хандруев. МИД ФРГ: ЕС нужно создать аналог SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США

Эксперт допускает, что заявление министра иностранных дел Германии является частью многоходовой комбинации по увеличению доли евро в международных расчетах. Конечно, возможна и некоторая политическая подоплека, однако такое предложение, прежде всего, диктуется экономическими соображениями — снижением инфляционных издержек и попытками создания защиты для Германии от односторонних санкций. В современном мире политика всегда связана с экономикой.

Идея альтернативной системы назрела

Профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов считает, что необходимость создания альтернативной SWIFTсистемы межбанковских каналов связи уже назрела, и такая идея имеет определенный потенциал. Появились новости о возможных вынужденных отказах ряда компаний, в том числе немецких, от участия в "Северном потоке — 2" из-за угроз отключения от платежей в долларах со стороны Соединенных Штатов.

"Там не только SWIFT будет включен, но и американские банки в целом. Но альтернатива SWIFT, которая, скажем, будет в евро и будет меньше завязана на каналы, которые способно перекрыть американское правительство, довольно многим странам уже интересна", — подчеркнул эксперт.

По его словам, пока, к сожалению, альтернатива, о которой говорит глава МИД Германии, не имеет четких очертаний. Нет представления о том, как это могло бы работать, но SWIFT не является чем-то уникальным и создание подобной ему структуры не выглядит сложной задачей. Это даже не система платежей, а сеть передачи сообщений с высокой степенью защиты для обмена информацией между кредитными организациями.

"И в этом плане нет какой-то уникальности, которую в современном мире нельзя было бы воспроизвести", — сказал Шибанов.

Он считает, что данный вопрос зависит, скорее, от возможностей Европы принимать самостоятельные политические решения и стремления сделать что-либо отдельно от США в настоящее время.

Шибанов напомнил о том, что США начинает наказывать своих прямых партнеров по военному блоку НАТО в лице Турции. Учитывая это, можно говорить о возможных недружелюбных действиях в отношении других партнеров, которые начинают бояться подобных мер.

Система, альтернативная SWIFT, была бы очень интересна для России, поскольку ситуация с долларовыми платежами становится все хуже, и существует опасность их блокировки правительством США, считает Шибанов.