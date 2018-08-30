ВАШИНГТОН, 30 авг — ПРАЙМ. Во 2-м квартале произошел бурный рост прибыли американских корпораций, чему способствовало значительное снижение налогов и экономический рост, превзошедший ожидания, говорится в статье Dow Jones.

Министерство торговли США в среду сообщило, что имеющий наибольший охват индикатор прибыли после уплаты налогов в квартале, истекшем 30 июня, вырос к тому же периоду прошлого года на 16,1%. За последние шесть лет это стало сильнейшим повышением к сопоставимому периоду предыдущего года.

Поскольку в прошлом году был принят закон о снижении ставки корпоративного налога, американские компании, по правительственным данным, в минувшем квартале заплатили на 33% меньше налогов, чем годом ранее. В годовом выражении сокращение соответствует более чем 100 млрд долларов.

Не последнюю роль сыграло и усиление экономического роста. Министерство торговли улучшило оценку годовых темпов роста экономики США во 2-м квартале: с изначального уровня 4,1% до 4,2%.

В последние недели рынок акций получал поддержку от положительных экономических данных и хороших отчетов компаний. В среду индекс S&P 500 поднялся на 0,6%, а Nasdaq Composite, в которым большой вес имеет технологический сектор, вырос на 1%. Dow Jones Industrial Average по итогам торгов повысился на 61 пункт, или 0,2%, до 26124,57 пункта.

Публикация правительственных данных по прибыли подвела черту под потоком высоких результатов отдельных компаний. В ходе недавно завершившегося сезона отчетности руководители фирм из разных отраслей в основном делали оптимистичные заявления.

Так, производитель сельскохозяйственного и строительного оборудования Deere & Co. заявил, что благодаря хорошему спросу на технику для строительства дорог его портфель заказов теперь расписан на значительную часть 2019 года. Согласно компании, несмотря на то, что многие фермеры страдают из-за ответа на недавно введенные Америкой пошлины, сельскохозяйственный сектор может оказаться в хорошей форме. Продажи Deere во 2-м квартале увеличились к тому же периоду прошлого года на 31% и составили 10,3 млрд долларов.

"В целом нас воодушевляет прогноз на остаток 2018 года и раннее проявление интереса к нашим новым технологиям", – заявил инвесторам 17 августа финдиректор Deere Раджеш Калатхур.

Правда, есть опасения, что в следующем году, по мере исчезновения эффекта от налоговой реформы, рост прибыли компаний и экономики может замедлиться. В ходе телеконференций руководители корпораций также говорили о том, что их беспокоит торговая политика администрации Трампа и риск увеличения препятствий для сбыта на домашнем и зарубежных рынках.

В этом году аналитики не ожидают снижения темпов роста прибыли, хотя прогнозы Уолл-стрит на 2019 год указывают на небольшое замедление.

В ближайшие же месяцы повышение прибыли компаний может быть двигателем экономического роста.

Согласно данным Thomson Reuters, в которых учтены корректировки результатов аналитиками, рост прибыли на акцию у компаний из S&P 500 во 2-м квартале 2017 года составил 24,8%, что является вторым по величине показателем с конца 2010 года и уступает лишь показателю 1-го квартала этого года. Ко 2-му кварталу следующего года эти темпы, по прогнозам, должны снизиться до 9,3%.

Продажи компаний из S&P 500 в минувшем квартале увеличились на 9,5%. Это самый сильный рост с осени 2011 года. Показатель говорит о том, что росту прибыли способствует благоприятная деловая среда, а не только налоговая реформа и выкупы акций, помогающие наращивать прибыль в расчете на акцию.

Если в корпоративной сфере и есть слабые места, то это намек на напряженность в остальной части мира. Как сообщило Министерство торговли США в среду, прибыль, полученная американскими компаниями за границей, сократилась в сравнении с 1-м кварталом, хотя в сравнении с тем же периодом прошлого года заметно выросла.

Однако в США был бурный рост, причем многие сети магазинов добились неожиданно высоких результатов. На некоторые из них негативно повлияла конкуренция со стороны онлайн-ретейлеров, но высокий потребительский спрос способствует увеличению их продаж.

Прибыль компаний из сектора потребительских товаров и услуг первой необходимости, например производителей продуктов питания и хозяйственных товаров, повышалась самыми быстрыми темпами с середины 2008 года: рост во 2-м квартале составил 13,8%. Прибыль компаний из сектора второстепенных потребительских товаров и услуг, по оценке Thomson Reuters, выросла на 23%.

По оценке Bank of America, около половины роста прибыли у компаний из S&P 500 в этом году придется на изменение налогового режима.

Правительственные данные по прибыли отличаются от данных S&P 500, поскольку в них учтена прибыль компаний из всех секторов, причем как фирм, зарегистрированных на бирже, так и фирм, находящихся в непубличной собственности. Благодаря этому правительственные данные дают наиболее полную картину финансового состояния корпораций.

В правительственном докладе также сделаны поправки на изменение стоимости запасов компаний и капиталовложений, а также на изменения в графике амортизации. В итоге сглаживаются колебания, которые могут возникнуть из-за сильного изменения цен на сырье или налоговой ставки.

Однако в правительственных данных был один загадочный момент. Хотя многие компании объявили о повышении дивидендов и выкупе акций, в национальных показателях почти не прослеживается изменение дивидендов в масштабах всей экономики. Во 2-м квартале уровень выплат в годовом выражении составил 1,22 трлн долларов, что на 0,9% ниже уровня того же квартала предыдущего года.

Аналитик S&P Dow Jones Indices Ховард Сильверблатт отметил, что дивиденды обычно меняются заметно медленнее, чем прибыль. Повышая выплаты, руководство хочет быть уверено, что сможет поддерживать их на новом уровне. Руководство старается не понижать дивиденды, поскольку это может быть воспринято инвесторами как признак ухудшения перспектив компании.