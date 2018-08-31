МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Банк России опубликовал проект указа, согласно которому российским банкам предписывается сообщать регулятору о всех случаях несанкционированного вывода средств со счетов клиентов.

Как следует из документа, теперь в черный список дропперов (тех, на чьи счета выводятся похищенные хакерами деньги) могут попасть и добропорядочные граждане, сообщает в свою очередь газета "Коммерсант".

Новый документ, регулирующий банковский сектор, составлен с целью исполнения закона 167-ФЗ о защите средств клиентов банков от хищений. Новый закон вступит в силу 26 сентября и даст банкам право приостанавливать операции на срок до двух дней в случае подозрений в выводе средств без ведома клиентов. Помимо этого кредитные организации будут вести базу дропперов.

Право на реабилитацию в документе не прописано.