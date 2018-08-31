МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Тинькофф банка" по МСФО в первом полугодии выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,1 миллиарда рублей, следует из отчета банка.

Чистая маржа за отчетный период увеличилась в 1,3 раза, до уровня в 28,4 миллиарда рублей. Комиссионные доходы составили 12 миллиардов рублей, увеличившись в два раза.

Активы банка выросли на 9,7% с конца прошлого года, до уровня в 297 миллиардов рублей, обязательства — на 11,8%, до 247,7 миллиарда.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование". Основным акционером группы является Олег Тиньков.