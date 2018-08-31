МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение головной структуры крупного российского строительного холдинга — ОАО "Компания "Главмосстрой" (входит в "Базовый элемент") — с кредиторами в деле о ее банкротстве; производство по делу прекращено, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщила в суде внешний управляющий Татьяна Максимова, состоявшееся в марте собрание кредиторов большинством голосов проголосовало за заключение мирового соглашения. Условия мирового соглашения на заседании в пятницу полностью не оглашались. Как заявил представитель одного из кредиторов, соглашение предусматривает трехлетнюю отсрочку исполнения обязательств должника, а также последующую рассрочку на 7 лет.

Суд в пятницу отклонил ходатайство кредитора компании "Активити" о признании "Главмосстроя" банкротом и переходе к конкурсному производству. Арбитраж Москвы в декабре 2017 года по итогам наблюдения ввел в "Главмосстрое" процедуру внешнего управления.