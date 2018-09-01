МОСКВА, 1 сент — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) взял под особый контроль ситуацию с пострадавшими пассажирами самолета Boeing, выкатившегося за пределы ВПП в Сочи, и будет оказывать им помощь в получении выплат, сообщает пресс-служба ВСС.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва-Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. В результате разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.

"Всероссийский союз страховщиков взял под особый контроль ситуацию и будет оказывать всестороннюю помощь пострадавшим в получении выплат. В частности, ВСС сотрудничает с Фондом социального страхования (ФСС) по поддержке пострадавших и по упрощению процедур получения компенсаций", — говорится в сообщении ВСС.

Там уточняется, что пострадавшим пассажирам положены компенсации в страховой компании "Сургутнефтегаз". Размер компенсации установлен законодательством в пределах 2 миллионов рублей и зависит от полученных травм.

"Пострадавшим в результате этого происшествия для получения страховой выплаты необходимо предоставить в страховую компанию документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату, справку от перевозчика о происшествии и медицинское заключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения. Все пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами после завершения лечения. Процедура максимально упрощена в интересах пассажиров", — говорится в сообщении.