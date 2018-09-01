МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект, вводящий единый идентификатор договора, который будет отражаться в кредитной истории, сообщается на сайте кабинета министров.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О кредитных историях", — говорится в сообщении.

Это новшество позволит корректно рассчитывать совокупную платежную нагрузку физических и юридических лиц при получении сведений из разных бюро кредитных историй (БКИ).

Документ запрещает БКИ принимать от кредитных или микрофинансовых организаций информацию по договорам кредита или займа без такого идентификатора.

Проект вводит обязанность кредиторов не позднее одного года с вступления в силу изменений присвоить уникальные идентификаторы всем действующим договорам с заемщиками, поручителями и принципалами и представить их в бюро кредитных историй.

В свою очередь Банк России будет наделен полномочиями устанавливать порядок присвоения источниками формирования кредитных историй уникального идентификатора каждому договору кредита.