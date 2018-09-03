МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отменил сделку по покупке Промсвязьбанком облигаций на сумму более 7 миллиардов рублей за несколько часов до объявления о санации банка.

"Признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг", — огласила решение судья.

Как заявил на заседании представитель банка, во время заключения сделки банк уже обладал признаками неплатежеспособности.

"В этот день из банка было выведено почти 100 миллиардов рублей, эта сделка — только часть. Часть этих сделок уже оспорена, часть оспаривается в отдельных судебных разбирательствах", — отметил юрист.

В свою очередь, представитель брокера, продавшего облигации, отрицал намеренное причинение вреда банку. "Банк не предоставил доказательств, что есть кредиторы, обязательства перед которыми банк не может выполнить из-за этой сделки. Банк живет и здравствует: он выдает кредиты, нанимает сотрудников", — отметил юрист.

По его словам, брокер не знал о проблемном положении банка, когда совершал сделку.