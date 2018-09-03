МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Склонность к потреблению у россиян в августе увеличилась по сравнению с июлем, говорится в аналитическом комментарии Банка России об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях.

"Потребительские настроения участников опроса… практически не изменились. Оценки и ожидания роста доходов в августе остались на уровне предыдущего месяца. При этом есть признаки некоторого увеличения склонности к потреблению", — говорится в комментарии.

Так, участники опроса чаще стали называть август подходящим для крупных покупок месяцем (22% опрошенных, что на 1% больше, чем в июле), а неподходящим — на 1% меньше, чем до этого (35% опрошенных против 36% в июле).

Данные опроса показывают, что россияне чаще всего планируют увеличить расходы на ремонт жилья и образование. Помимо этого, россияне посчитали август более благоприятным временем для оформления кредитов на крупные покупки, чем июль.

"Одновременно с этим текущее время стало реже называться подходящим для сбережений. Доля тех, кто ничего не отложил за последний месяц, увеличилась до максимального значения за последние два года – 75%", — отмечает регулятор.