МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Группа ВТБ продала подразделение VTB Capital в США менеджменту этой компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

"31 августа 2018 года группа ВТБ продала VTB Capital Inc., Нью-Йорк, менеджменту этой компании. Компания была переименована в Xtellus Capital Partners и стала самостоятельным игроком на рынке акций и операций с фиксированной доходностью", — говорится в сообщении.

В банке отметили, что сделка по продаже американского подразделения не повлияет на продуктовое предложение и качество предоставляемых услуг клиентам группы.

Xtellus Capital Partners и группа ВТБ заключили соглашение, в рамках которого Xtellus Capital Partners будет выполнять функции брокер-дилера для группы ВТБ на американском рынке. "Это позволит нам продолжить предоставление своим клиентам продуктов на рынках акций и операций с фиксированной доходностью в США", — сообщили в ВТБ.

"С учетом текущей геополитической ситуации, такое изменение в операционной платформе является наиболее оптимальным способом продолжения обслуживания наших российских и международных клиентов", — заключили в ВТБ.