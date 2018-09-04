МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Представители американской компании NCR (производитель популярных в России банкоматов) сообщили о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Об этом пишет газета "Ведомости" во вторник.

Как стало известно изданию, эта проблема затронула только старый тип автоматов, которые не были оборудованы современными устройствами для проверки банкнот.

Отмечается, что искать мошенников в данном конкретном случае трудно, так как их фальшивые купюры попадают в общую кассету, из-за чего отслеживание карты мошенника усложняется.

Компания-производитель банкоматов заявляет, что ранее по ее совету многие российские банки отказались от приема пятитысячных купюр в Московском регионе по причине невозможности быстрой перенастройки ПО устройств.

В настоящее время общая сумма ущерба из-за возникшей проблемы собеседники газеты назвать затруднились: еще не все банкоматы инкассированы, тем не менее, по предварительной оценке речь идет о нескольких миллионах рублей.