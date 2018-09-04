МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Французская банковская группа Societe Generale оценивает в 1,1 миллиарда евро размер возможного штрафа со стороны американских властей за ведение бизнеса в странах, против которых действуют санкции США, говорится в сообщении Societe Generale.

Банк уточняет, что создал резервы на покрытие возможных штрафов в рамках юридических споров в размере 1,43 миллиарда евро, из которых 1,1 миллиарда зарезервированы в связи с расследованием американских властей.

Societe Generale уточняет, что речь идет о расследовании регуляторов США в отношении ряда долларовых операций банка, в которых участвовали страны, находящиеся под экономическими санкциями США. При этом конкретные страны банк в сообщении не называет.

В июне текущего года французский банк согласился выплатить 1,3 миллиарда долларов властям США и Франции в рамках урегулирования обвинений в противозаконных сделках с участием ливийских контрагентов, а также в манипулировании ставкой Libor.

Акции Societe Generale на торгах в Париже во вторник дорожают примерно на 1,1%.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают три банка — универсальный Росбанк, ипотечный "ДельтаКредит", розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании.