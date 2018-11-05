МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ, Гульнара Вахитова. Владимир Верхошинский, который с 1 августа занял пост главного управляющего директора Альфа-банка, рассказал в интервью агентству "Прайм" о том, как банк намерен развивать свой бизнес, какие стратегические направления для себя выбрал, в чем цифровые банки проигрывают классическим, меняется ли поведение клиентов в преддверии новых санкций США и как в банке к ним готовятся.

- В настоящее время активно обсуждается тема возможных новых санкций США, под которые могут попасть валютные операции государственных банков. Меняется ли в связи с этим поведение крупных корпоративных клиентов? Не начали ли они перекладываться в частные банки, чтобы избежать возможных санкций?

— Мы не наблюдаем серьезных изменений в поведении клиентов. Банковская индустрия и клиенты спокойно, взвешенно и, на мой взгляд, очень профессионально реагируют на постоянно меняющийся внешний новостной фон.

- Разрабатывает ли Альфа-банк собственный стресс-сценарий на этот случай?

— Безусловно, у нас, как и других игроков рынка, есть несколько вариантов стресс-сценария. Мы готовы к разным вызовам.

- То есть пока никакие клиенты, например, валютные экспортеры не обращались в банк за открытием счета?

— Резких перетоков валютных средств из одних банков в другие мы не наблюдаем, ровно, как и волнений среди клиентов.

- Банк России дал некоторые послабления для банков в выполнении базельских требований, в частности, по надбавкам к капиталу. Чувствительный ли этот вопрос для Альфа-банка?

— Действия регулятора и Минфина мы поддерживаем. Конечно, новые требования по надбавкам к капиталу для нас не настолько критичны, как для других игроков. Но в целом, если банковская система окажется не готова к внедрению новых требований, то лучше дать время участникам рынка для адаптации и безболезненного перехода.

- Но Альфа-банк не обращался к Банку России за такими послаблениями?

— Нет, мы не обращались. Альфа-банк с существенным запасом выполняет нормативы достаточности капитала для системно значимых банков с учетом надбавок. На 1 сентября значение норматива Н1.0 у нас составляет 14% при минимально допустимом уровне 10,5%, Н1.1- 8,9% при минимально допустимом уровне 7%, H1.2 — 11,3% при минимально допустимом уровне 8,5%. Мы полностью готовы к последующему раунду повышения нормативов с 2019 года и планомерно наращиваем капитал для соответствия будущим требованиям регулятора.

- Как вы можете прокомментировать слухи о том, что Альфа-банк сам может быть продан, причем ВТБ?

— Это какой-то глупый слух или, возможно, чья-то осознанная провокация. Никаких идей о продаже Альфа-банка ВТБ или кому бы то ни было не существует. Мы формируем команду и структуру, пишем новую стратегию. Увидите, слухи о продаже скоро исчезнут сами собой.

- Вы в августе перешли в Альфа-банк, какие у вас планы по развитию бизнеса?

— Мы берем курс на удвоение нашего бизнеса по всем стратегическим направлениям в перспективе 3-5 лет.

- По цифрам сориентируете?

— В тех сегментах рынка, которые нас интересуют, мы сейчас занимаем от 3% до 6% в среднем по рынку. Наша цель – нарастить долю до 8-10%. Если говорить о трехлетней перспективе – то это, скорее, 8% рынка. Если говорить о пятилетней перспективе – 10% рынка.

- Будет ли банк развивать новые направления бизнеса?

— Сейчас подход в развитии нового — это хорошо забытое старое. Такой "back to basics". Мы чаще задаем себе вопрос что "не делать", а не "что делать". Поэтому сегодня банк больше сфокусировался на тех направлениях, в которые верит. Рост эффективности CIB. Рост по всем фронтам в среднем, малом и микробизнесе. В рознице мы намерены усилить позиции на рынке кредитных карт, нарастить присутствие в потребительском кредитовании и ипотеке, не потеряв при этом транзакционных доходов.

- Какая доля ипотечных кредитов в общем кредитном портфеле физлиц сейчас?

— Сейчас она невелика, порядка 6%. Средний срок жизни ипотечного кредита — более семи лет. Средняя ставка — 9-10% годовых в рублях в зависимости от продукта, типа жилья, размера первоначального взноса, сроков кредита и прочих параметров. Мы находимся в рынке.

- Не намерен ли Альфа-банк оптимизировать свою сеть?

— Я считаю, что цифровые банки в своем развитии упрутся в отсутствие человеческого контакта. В целом этот процесс уже начался и ряд игроков уже вынуждены идти в небанковский бизнес и трансформироваться в экосистемы. А причина – отсутствие роста, на который была изначально рассчитана их бизнес-модель.

Наше конкурентное преимущество – это наличие не только онлайн каналов, но и сети отделений. Мы будем продолжать ее развивать. В будущем году мы откроем порядка 30 отделений, ещё какое-то количество перевезём. Это уже в течение последующего года даст нам дополнительный бизнес.

- Может, легче купить какого-нибудь регионального игрока?

— Хорошие банки не продаются, а плохие никому не нужны. Нам проще, быстрее и дешевле, самостоятельно открыть ряд офисов продаж.

- По разным регионам?

— Да, новые офисы будем открывать, в основном в регионах.

- Коснется ли оптимизация форматов сети отделений банка?

— Банки по всему миру сейчас ищут новые форматы, экспериментируют с новыми видами банкоматов и терминалов самообслуживания с видеосвязью, с интеграцией банковских отделений с кафе и прочими сервисными дополнениями и новациями. Перед нами также стоит вопрос оптимизации и цифровизации сети.

- Альфа-банк уже тестирует какие-то конкретные варианты?

— Мы прорабатываем единую концепцию отделений. При этом уже сейчас нашим высокосостоятельным клиентам мы предлагаем новые для рынка сервисы: VR-консультации, автоматический биометрический депозитарий с доступом по рисунку вен ладони. Мы исследуем предпочтения клиентов, в том числе с помощью методик нейромаркетинга.

Уже сейчас мы проводим большую часть операций без физического подписания бумажных документов, с подтверждением через мобильный телефон, причем не только в мобильном банке, но и в отделении. Во-первых, это быстро и удобно. Во-вторых, благодаря системе информационной безопасности удаленных каналов в банке, такой способ несет намного меньше рисков для клиентов, чем традиционная подпись на бумаге.

- Рассматривает ли Альфа-банк для себя возможность в будущем подключиться к маркетплейсу Банка России?

— Мы активно участвуем в финтех-проектах ЦБ, поддерживаем Единую биометрическую систему и подключаемся к Системе быстрых платежей, которая заработает с нового года. Эти проекты лягут в инфраструктуру рынка, и станут важными элементами дальнейшего роста экономики страны в целом. Что же касается проекта финансового маркетплейса, мы его сейчас изучаем, и если увидим экономическую целесообразность, то, конечно, поучаствуем.

- По поводу розничных депозитов. Каково соотношение между валютными и рублевыми депозитами в портфеле банка и не видите ли вы, что население перекладывается в рубли, либо в другие валюты?

— Никаких серьезных изменений в модели поведения клиентов нет. У нас доля валюты в структуре депозитов стабильная. Традиционно вклады в долларах составляют около 40% средств клиентов. С начала года по итогам 9 месяцев в целом мы отмечаем рост розничного депозитного портфеля на 16%.