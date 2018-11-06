МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Ирландские банки Danske Bank и Bank of Ireland намерены выпустить новые пластиковые купюры в 2019 году, сообщает издание Belfast News Letter.

Danske Bank впервые выпустит пластиковую купюру достоинством в пять фунтов 27 февраля 2019 года, в этот же день Bank of Ireland выпустит купюры достоинством в пять и десять фунтов. В 2020 году Bank of Ireland собирается выпустить купюру из полимера номиналом в 20 фунтов.

Сообщается, что купюры сохранят знакомый дизайн — изобретатель Джон Данлоп будет изображен на 10-фунтовой купюре Danske, а на банкноте Bank of Ireland останется завод по производству виски Bushmills.

"В то же время, хотя дизайн остается таким же, новые полимерные банкноты будут отличаться по нескольким пунктам. Впервые в нашей истории банкнот купюра в 10 фунтов будет иметь два блока по четыре выпуклых точки в форме квадрата, что позволит слабовидящим наощупь определить купюру", — заявил директор Bank of Ireland Иан Шеппард.