МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Ведущий китайский страховщик опередил BlackRock Inc. и стал крупнейшим акционером базирующегося в Великобритании HSBC Holdings PLC. Его доля стоимостью почти в 12 млрд долларов демонстрирует растущий интерес Китая к инвестициям в акции зарубежных компаний, сообщает Dow Jones.

Доля Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. в специализирующемся на Азии банке превысила 7% после покупки небольшого количества акций на прошлой неделе, свидетельствует отчет, опубликованный в понедельник вечером. В декабре прошлого года, когда компания впервые сообщила о своих инвестициях, ее доля составляла около 5%.

Доля, принадлежащая подразделению Ping An по управлению активами, оценивается в 93,72 млрд гонконгских долларов (11,97 млрд долларов США), исходя из цены закрытия акций HSBC во вторник в Гонконге. Ping An опередила BlackRock, крупнейшую управляющую компанию в мире, которой принадлежит около 6,6% в HSBC, судя по последнему октябрьскому отчету. Представитель BlackRock в Гонконге отказалась от комментариев.

HSBC заявил, что приветствует Ping An как долгосрочного инвестора, и что компании давно и активно сотрудничают. "Ping An видит хорошие перспективы развития HSBC, и у HSBC относительно высокий коэффициент дивидендных выплат, что соответствует рисковым предпочтениям и целевым показателям доходности страховых фондов", — заявила Ping An. Свою сделку она характеризует как чисто финансовое вложение страховых средств.

Возможный листинг ценных бумаг HSBC в Шанхае в рамках планируемой системы взаимного доступа к торгам в Лондоне и Шанхае может привлечь еще более крупные средства из континентального Китая. HSBC заявил, что изучает такую возможность, но не готов комментировать детали.