МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. ВТБ достиг договоренности с акционерами Запсибкомбанка о приобретении более 70% акций кредитной организации, закрытие сделки планируется до конца текущего года, говорится в сообщении госбанка.

"ВТБ достиг договоренности с акционерами Запсибкомбанка о приобретении более 70% акций одного из ведущих банков Уральского федерального округа. Соответствующий меморандум был подписан сторонами", — говорится в сообщении.

По условиям соглашения, ВТБ покупает контрольный пакет Запсибкомбанка, его окончательный размер будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций. Закрытие сделки планируется до конца текущего года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ.

По данным БИР Аналитик, Запсибкомбанк на 1 октября занимал 59 место в банковской системе РФ с активами 127,44 млрд рублей, собственные средства составляли 15,7 млрд рублей, вклады населения — 70,3 млрд рублей.