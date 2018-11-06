МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Среднестатистической российской семье требуется в среднем 5,2 года, чтобы накопить на покупку квартиры, при условии, что ей не нужно в это же время снимать жилье, подсчитали специалисты компании "ФинЭкспертиза" в исследовании, с которым ознакомилось агентство "Прайм".

В рамках исследования в качестве базового приобретения эксперты оценивали двухкомнатную квартиру размером 50 квадратных метров для семьи из двух работающих человек. При этом предполагается, что на покупку квартиры семья откладывает 50% своего бюджета. Приведенные цифры – это "идеальный вариант", тот случай, когда семья имеет возможность где-либо проживать и не арендовать жилье. Если семья, при необходимости копить на квартиру, вынуждена снимать недвижимость, то сроки значительно вырастают, отмечают авторы исследования.

"Используя данные Росстата по стоимости квадратного метра недвижимости (вторичной – ред.) в каждом из регионов России и номинальной начисленной заработной плате в субъекте РФ, эксперты установили, что в среднем по России на покупку недвижимости, при самостоятельном сбережении средств, среднестатистической семье потребуется 5,2 года", — отмечается в исследовании.

В то же время данные по регионам разнятся в несколько раз. Так, для того, чтобы приобрести квартиру жителям Нижегородской области понадобится чуть более 8 лет, а жителям Приморского края — 9 лет. Быстрее всего самостоятельно смогут накопить на квартиру жители Магаданской области (3,6 лет) и Ямало-Ненецкого автономного округа (2,7 лет).

Что касается федеральных округов, то дольше всего копить на квартиру придется жителям Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов (7, 6,3 и 6,3 года соответственно). Быстрее всего накопят на квартиру, используя только собственную зарплату, жители УрФО. Связано это, в первую очередь, с соотношением в стоимости квадратного метра недвижимости в регионе и заработной платы жителей.