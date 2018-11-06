МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России выявила многочисленные случаи некорректного информирования клиентов финансовых организаций о возможных рисках инвестирования, будет применять соответствующие меры к нарушителям, говорится в письме службы в адрес Ассоциации банков России.

"Зафиксированные при проведении контрольных мероприятий факты нарушений требований законодательства РФ и/или нормативных актов Банка России будут являться основанием для применения к поднадзорным некредитным/кредитным финансовым организациям мер воздействия, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном Банке РФ", либо Кодексом РФ об административных правонарушениях", — сказано в письме.

В качестве примера недобросовестно оказанной услуги регулятор приводит использование в устной консультации для клиента понятия "вклад" применительно к инвестиционным продуктам и предоставление недостоверной информации о возвратности вложенных клиентом средств.

Кроме того, регулятор пришел к выводу, что значительная часть банков при взаимодействии с клиентами — потенциальными инвесторами делает акцент на реализации инвестиционных продуктов, выстраивает процесс продаж в ущерб их реальных интересов и не предоставляет им полную информацию об условиях сделки.

По мнению регулятора, подобные практики могут повлечь не только возникновение у потребителей убытков, о риске наличия которых они не были уведомлены, но и создать предпосылки к утрате доверия к финансовому рынку в целом.

Ранее ЦБ уже опубликовал проект, который обяжет страховщиков предупреждать своих клиентов об основных рисках договоров ИСЖ. Согласно требованиям ЦБ, страховщики будут должны, среди прочего, предоставлять сведения о том, что договор ИСЖ не является договором вклада в кредитной организации, средства клиента не страхуются в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), а страховая организация не гарантирует получение инвестиционного дохода.