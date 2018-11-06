МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Суммарный долг российских предприятий перед банками на 1 октября достиг 31,9 триллиона рублей, что на 80% больше, чем на ту же дату в 2017 году, говорится в мониторинге РАНХиГС.

Кредитование компаний РФ за девять месяцев текущего года увеличилось на 6,5%, в основном за счет рублевых кредитов, объем которых вырос на 2,1 триллиона рублей. В иностранной валюте показатель сократился на 3,8 миллиарда долларов.

Годовые темпы роста кредитной задолженности в третьем квартале 2018 года составили 7,5–8%, что соответствует посткризисному уровню 2015 года, но остается ниже показателя докризисных 2011–2013 годов. При этом годовой прирост рублевых кредитов (14–15%) практически вышел на уровень 2013 года. Наибольший вклад в ускорение корпоративного кредитования с начала года внесли кредиты компаниям – их долг вырос на 1,4 триллиона рублей, что почти в 3 раза больше по сравнению с годом ранее.

Что касается заимствований корпоративных эмитентов на внутреннем облигационном рынке, то на протяжении трех кварталов они демонстрировали слабоположительную тенденцию, уступая показателям предыдущего года. Тем не менее совокупный объем корпоративных заимствований на конец третьего квартала стал рекордным за всю историю облигационного рынка в РФ, достигнув почти 9,4 триллиона рублей.

Основной вклад в прирост задолженности по облигациям во втором и третьем кварталах обеспечили эмиссии облигаций в иностранной валюте. При этом объем рублевого рынка корпоративных эмитентов с начала года оставался практически неизменным. Рост валютного сегмента во многом обусловлен резким скачком валютного курса с апреля 2018 года.

Крупнейшим заемщиком во втором и третьем кварталах текущего года стал Сбербанк, хотя в аналогичные периоды предыдущих лет лидерами были "Роснефть" и "Газпром". По мнению экспертов РАНХиГС, это отражает общую тенденцию изменения структуры заемщиков на первичном рынке: если за первые три квартала 2017 года на долю компаний нефинансового сектора приходилось более половины внутренних займов, то по итогам трех кварталов текущего года их доля составила 46%.