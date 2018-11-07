МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ, Мила Кузьмич. Трудно представить современный банк, который сможет выигрывать конкурентную борьбу за клиента, не вкладываясь в новые финансовые технологии, как блокчейн или биометрическая идентификация клиентов. Во сколько на самом деле это обходится банкам, почему мелким игрокам не выжить в этом бизнесе, как биометрия помогает Почта-банку предотвращать мошеннические схемы на миллиарды рублей, и какую опасность может таить создаваемая Банком России платформа "финансового маркет-плейса", рассказал в интервью агентству "Прайм" президент-председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

- ЦБ сейчас работает над созданием так называемого финансового маркетплейса – электронной площадки, на которой граждане и организации смогут сравнивать и приобретать разные услуги банков, финансовых организаций, ценные бумаги. Вы будете участвовать в этом проекте?

— Мы внимательно на это смотрим. Я понимаю желание наших коллег из ЦБ подключить нас ко всем проектам, какие только есть на свете. Но, пользуясь возможностью, еще раз скажу, что мы не можем инвестировать во все. И я до конца не очень понимаю, зачем эта технология так уж очень нужна. Поскольку мы не участвовали в разработке маркетплейса, мне интересно получить ответ на некоторые вопросы. Понимают ли люди, к чему это может привести в сегодняшней культурной среде?

Мне кажется, основное заблуждение создателей подобных систем в том, что им кажется, что банковские депозиты как телефон: вы заходите на "Яндекс. Маркет" и спрашиваете, где купить айфон дешевле. Вам показывают пять айфонов: этот вариант самый дешевый, этот ближе всех, а у этого больше звезд. Выбирай и покупай. Когда вы размещаете депозит, вы покупаете не ставку, вы покупаете все сразу – качество обслуживания, дополнительные услуги, все условия, которые вписаны в этот депозит, а они бывают очень разные. И вот как сравнивать эти условия, не понятно.

Теперь представьте, что маркетплейс представляется банком, у которого на текущий момент не все хорошо. Он, пользуясь сегодняшним законодательством, ставит максимальную ставку и говорит клиенту: вы не волнуйтесь, вам государство вернет. Мы этого хотим? Здесь надо идти очень осторожно. Поэтому сама идея очень хорошая, но я боюсь, что ею будут пользоваться не очень добросовестные игроки.

- Но с другой стороны, для пользователей станут доступнее предложения небольших банков, которым, может быть, не по карману развивать собственные финансовые технологии и конкурировать с гигантами, вроде Сбербанка и ВТБ.

— Если говорить о банковской индустрии в целом, то здесь, к сожалению, маленькие игроки не выживают. Это не тот бизнес, где можно открыть одно отделение и тихо, спокойно жить: маржа будет сужаться, а значит, вы будете искать, как снизить себестоимость. Именно поэтому на банковском рынке мы все чаще наблюдаем глобализацию.

Что касается технологий, я считаю, что все банки могут себе позволить инвестировать в технологии, и не обязательно очень большие деньги. Бюджет вложений может быть несоизмерим с результатом: можно потратить миллиарды и ничего не получить, а можно — 10 миллионов и иметь прекрасный результат.

Почта-банк – банк не крупный, но у нас самая большая сеть отделений в стране. Для банка, которому нет и трех лет, у нас достаточно много клиентов, но, конечно, в десятки раз меньше, чем у больших игроков. Тем не менее мы первыми научились собирать биометрические шаблоны. Первыми открыли счет через единую биометрическую идентификацию в интернет-банке и мобильном банке. Значит, можно все-таки при определенном умении в чем-то обогнать и мегабанки.

- Ассоциация "Финтех", в которую входят ЦБ РФ и крупнейшие российские банки, работает над внедрением системы быстрых платежей. А вы планируете к ней присоединяться?

— Конечно. Это интересный для нас проект. Мы не являемся его драйвером, не входим в первую пилотную группу, но обязательно подключимся.

- Расскажите, пожалуйста, про свою работу с биометрией: дорого ли это для вас, сталкиваетесь ли вы с какими-то сложностями при сборе биометрической информации?

— Это только начало большого пути. Сейчас мы собираем биометрические данные в 120 точках из 16 тысяч, имеющихся в России. До конца года мы планируем увеличить их число до 400, то есть почти во всех флагманских клиентских центрах банка можно будет сдать биометрические данные.

- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала ранее, что к концу года 20% отделений банков будут собирать биометрию. Вы готовы к этому?

— Что касается наших флагманских отделений, то до конца года сбором биометрии мы охватим практически 100% клиентских центров. Если говорить о наших точках обслуживания в почтовых отделениях, — это следующий этап, потому что у сотрудника почты есть и другая работа: письма, посылки, переводы.

Над внедрением биометрической идентификации мы работаем, но это все-таки задача будущего. Я бы сказал, это как аэроплан братьев Райт: он взлетел, пролетел 30 метров, и все смотрели на это как на диво. Теперь А-380 летает, возит 500-700 человек.

И никто не удивляется. Так же с биометрическими шаблонами. У людей есть определенные страхи и непонимание, они никуда не денутся, и мы их учитываем, наряду с другими факторами. Этому способствует большой опыт — мы биометрической идентификацией занимаемся уже много лет, с самого начала на нее поставили, набили шишки. Поэтому нам в этот процесс интегрироваться легче, чем другим игрокам, которые никогда этим не занимались.

- Вы говорили, что собираетесь в этом году запустить пилотный проект по доставке финансовых продуктов работниками почты.

— У нас идет пилот в двух подмосковных городах – Одинцово и Дмитрове, где почтальоны стали нашими представителями.

- Какие услуги, какие продукты будет поставлять?

— Первое – это, конечно, открытие сберегательного счета и перевод пенсии. Почтальоны рассказывают о преимуществах получения пенсии в нашем банке, а также помогают оформить заявление на открытие сберсчета и перевод пенсии. Чтобы стать нашим клиентом, достаточно один раз расписаться в документах. Дальше все можно делать удаленно через мобильное приложение или интернет-банк, используя полученную электронную подпись.

Эта схема удобна и выгодна всем без исключения: банк приобретает нового клиента, клиент получает преимущества от банка, а почтальон – заслуженное вознаграждение. Это не только вопрос технологий, но еще и вопрос доверия. Согласитесь, степень доверия намного выше, когда о банке рассказывает не просто кто-то, а человек, которого вы знаете и видите каждый день.

- Можете ли вы рассказать о финансовых результатах Почта-банка по итогам 9 месяцев?

— Мы будем их объявлять. Сейчас могу сказать, что мы довольны результатами, все ключевые показатели демонстрируют уверенный рост. По чистой прибыли мы только за 9 месяцев текущего года уже в 3 раза перевыполнили годовой план.

- За счет чего такой интенсивный рост?

— Я думаю, что здесь срабатывают несколько факторов. Прежде всего, масштаб банка, его активная позиция и взвешенный подход к расходам. Меня часто спрашивают: а почему вы такую штуку не тестируете, ведь это очень интересно? Я говорю: вы знаете, мы пока не можем себе позволить. Мы сфокусированы на одной задаче — это технологичный банк, по сути – в чистом виде финтех, или даже банктех.

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Мы внедряем инновационные методы банковского обслуживания, которые до нас, возможно, были, но никто ими не пользовался. При этом у нас достаточно консервативная и справедливая по цене кредитная политика, разумное депозитное поведение: мы не "пылесосим" рынок любой ценой.

- Устраивает ли вас размер инфраструктурного платежа Почте России?

— Как обещали, так и платим. Накопленным итогом с начала работы Почта-банка мы заплатили более 7,2 млрд руб. В этом году тоже будет большой платеж. Он зависит от размера сети: если мы в новые точки не выходим, то платить нам просто не за что. Здесь мы с коллегами находимся в дискуссии. Но есть и переменная часть, которая формируется за счёт успешности, например, продаж сотрудниками почты. Мы их ничем не ограничиваем: если завтра сотрудники почтовых отделений будут продавать в десять раз больше, почта получит в десять раз больше.

- Есть план увеличить в десять раз?

— Да, мы поставили себе такую цель – увеличить продажи в десять раз.

- Сколько сотрудников-агентов почты участвуют в ваших проектах?

— Сейчас порядка 30 тысяч сотрудников Почты России вовлечены в проект. И это число, конечно, будет, расти, потому что мы активно открываем точки присутствия в почтовых отделениях, в том числе в малых городах и сельской местности. А всего в нашей стране 42 тысячи отделений Почты России, так что есть куда двигаться.

- У вас есть планы выдавать ипотеку?

— У нас есть желание попробовать агентскую технологию, и до конца года мы запустим пилот.

- С кем?

— Наши партнеры ВТБ и "Дом.РФ". Мы хотим проанализировать, окупятся ли наши вложения в обучение сети.

— В каком регионе начнется пилот и когда?

— Пилот стартует ‪с 1 декабря в Ижевске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Челябинске. Клиент сможет подать заявку на сайте банка либо в нашем клиентском центре. Далее с ним свяжется представитель банка-партнера и как персональный менеджер будет курировать выдачу средств.‬‬‬

- Биометрию тоже будете там использовать?

— В пилоте — не думаю, но это, скорее, вопрос к нашим коллегам. Для нас это не проблема, мы, открывая счёт клиенту, его идентифицируем, записываем шаблон изображения лица, он наш, внутренний, но можем распространить его и на партнеров.

- Собственную ипотеку не планируете делать?

— Пока в ближайших планах этого нет. Не все сразу.

- Ваша система биометрической идентификации помогает предотвратить какие-то случаи мошенничества? Были ли у вас такие случаи?

— Конечно. С 2016 года по настоящее время с помощью биометрии мы предотвратили несколько десятков тысяч потенциально мошеннических сделок объемом около 3 млрд рублей. В основном, это мошеннические действия с поддельными паспортами: украли паспорт, вклеили фотографию и так далее. Система стопроцентно определяет, что это мошенник, он может себе хоть усы приклеить, результат будет всегда один. Мы скажем: "Товарищ, мы тебя как раз ждали, спасибо, что ты пришел, посиди секундочку – полиция уже едет".

- В этом году многие банки собирались запускать проекты на блокчейн платформе. У вас нет таких планов?

— Нет, мы пока в этом процессе не участвуем, у нас нет потребности. Технология интересная, клевая, но пока она не готова. По большому счету, потребителю все равно, что я делаю – на счетах, на калькуляторе, на компьютере. Ему, как пользователю, важно, чтобы было безопасно, быстро и дешево. Это технология безопасная, но она не быстрая и не дешевая. И кроме криптовалют, пока особой пользы от этого нет. Я рад, что кто-то в это инвестирует, потому что со временем рынок придет к тому, что эта технология будет очень интересной.