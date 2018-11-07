МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Банк России с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Агросоюз". Об этом регулятор сообщает в среду. ЦБ обнаружил факт отсутствия в кассе банка "Агросоюз" свыше 1,3 млрд руб

ЦБ поясняет, что "основным источником фондирования активных операций банка являлись денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом приверженность к риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов".

Регулятор в течение года неоднократно выявлял в деятельности "Агросоюза" недооценку кредитного риска и предъявлял требования о доформировании резервов, но для формального соблюдения норм организацией осуществлялись "схемные" операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера капитала.

Помимо этого, сообщает пресс-служба ЦБ, "в деятельности ООО КБ "Агросоюз" прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, связанные с осуществлением операций по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы".

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. ЦБ отозвал лицензию у "Банка инноваций и развития"

США в августе ввели санкции против банка "Агросоюз". Минфин США пояснял, что санкции были введены из-за того, что банк осуществлял сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении КНДР. Американский минфин заявлял, что у "Агросоюза" и Северной Кореи установлены "длительные отношения". В министерстве указывали, что с 2009 по 2013 год "Агросоюз" проводил миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам.

Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии — страховой случай, по которому всем вкладчикам банка, в том числе ИП, предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% средств по вкладам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября текущего года банк "Агросоюз" занимал 199 место в банковской системе РФ с активами в размере 11,7 млрд рублей, собственные средства составляли 1,4 млрд рублей, вклады — 8,4 млрд рублей.