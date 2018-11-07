МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций с 7 ноября у "Банка инноваций и развития", сообщает пресс-служба регулятора в среду. ЦБ отозвал лицензию у находящегося под санкциями США банка "Агросоюз"

"В деятельности "Банка инноваций и развития" установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — пишет ЦБ.

Одновременно регулятор аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

"Банк инноваций и развития" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии это страховой случай, предусмотренный законом. По нему всем вкладчикам банка, в том числе ИП, предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств по вкладам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября текущего года банк занимал 290 место в банковской системе РФ с активами в размере 4,2 млрд рублей, собственные средства составляли 498,8 млн рублей, вклады населения — 1,6 млрд рублей.