МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа провела стресс-тесты на случай жесткого варианта санкций США, по итогам создала "подушку безопасности" для Национального клирингового центра (НКЦ) из средств, которые ранее планировалось направить на промежуточные дивиденды в 2018 году, рассказал журналистам финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.

По его словам, если необходимости в таком резерве не будет, эти средства могут пойти на дивиденды по итогам года.

"Мы ждем, как будет развиваться ситуация по возможным новым санкциям против российских компаний. Есть сценарий, по которому в НКЦ может прийти значительная ликвидность от участников рынка, именно так было в декабре 2014 — начале 2015 года. Размещение средств клиентов означает давление на капитал. Поэтому на прошедшем в сентябре набсовете надо было выбирать: либо выплатить промежуточный дивиденд, либо оставить средства в НКЦ, чтобы можно было в случае необходимости увеличить капитал и не выйти за рамки нормативных требований", — пояснил Лапин.

"Если раунд санкций будет менее жестким, необходимость держать такую "подушку безопасности" уйдет, этот резерв можно будет направить на дивиденды по итогам года. При нормальном течении бизнеса Московской биржи капитал НКЦ может колебаться в районе 55-65 миллиардов рублей (на 1 октября 2018 года – 60,9 миллиарда рублей)", — добавил он.

Наблюдательный совет Мосбиржи в конце сентября признал нецелесообразной выплату в 2018 году промежуточных дивидендов и дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет. Как пояснял позже глава Московской биржи Александр Афанасьев, в соответствии с дивидендной политикой предусматривается только одна выплата дивидендов — по итогам года. В 2017 году, по его словам, некоторую часть годовых дивидендов выплатили своеобразным авансом, но в этом году решения о такой выплате принято не было.