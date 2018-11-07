МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи в третьем квартале 2018 года по МСФО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7%, до 5,106 миллиарда рублей, несмотря на рост комиссионных доходов на всех рынках, говорится в сообщении биржи.

"Если смотреть на динамику чистой прибыли без учета корректировок, связанных с изменениями требований МСФО, то чистая прибыль выросла — на 0,6%, до 5,173 миллиарда рублей", — пояснил журналистам финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.

Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 0,6%, до 7,138 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 72,6%, указывается в сообщении биржи.

Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения снизилась за отчетный период на 0,6%, до 6,314 миллиарда рублей. Операционные доходы за третий квартал выросли на 1,7%, до 9,823 миллиарда рублей. Комиссионные доходы выросли на 8,4% — до 5,918 миллиарда рублей. Операционные расходы за третий квартал выросли на 6,1%, до 3,509 миллиарда рублей относительно показателя за аналогичный период прошлого года.